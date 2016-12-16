15 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области, в рамках которого депутаты приняли закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

ИНТЕРЕСНО:

Новостная среда

Проходящие в Калуге Дни Эрмитажа приурочены к открытию первой в областном центре выставки из Государственного Эрмитажа. В рамках Дней Эрмитажа в выставочном центре Музея изобразительных искусств состоятся лекции, кинопоказы, презентации музейных программ.

Представители Всероссийской общественной организации в Калуге обратились к своему непосредственному руководителю – министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать инициативу жителей региона об установлении праздничного дня 11 ноября в знак победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Строительство церкви в парке вызывало бурную дискуссию среди горожан. А вот у военных людей должно быть появились совсем другие вопросы. В частности, не совсем понятно, как будет соблюдаться режим секретности военной части, если над ней будет возвышаться церковь.

Вырастут ли сборы на капремонт в наступающем 2016 году? Этот вопрос тревожит людей уже сейчас, и, как сообщает сайт калужского отделения партии “Справедливая Россия”, именно эта тема поднимается в большинстве звонков, поступающих в приемную этой политической структуры.

Идеи жителей Обнинска о переименовании некоторых городских улиц не понравилась членам компартии “Коммунисты России” настолько, что они собрались обратиться в Управление Роскомнадзора по Калужской области с просьбой о проверке на экстремизм группы “Переименуем Ленина” в социальной сети Фейсбук.

17 июля в Обнинске прошла презентация нового общественного движения – «Обнинск – территория жизни». Авторы этой инициативы, среди которых есть известные региональные политики, ученые и представители предпринимательского сообщества, намерены объединить усилия в решении общегородских проблем в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта, медицины, образования и иных направлений городской жизни.

Калужские аграрии ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» обратились к Президенту России с просьбой о помощи. Они считают, что им угрожает рейдерский захват.