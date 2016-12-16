15 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области, в рамках которого депутаты приняли закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Новости региона

 16.12.2016
  • 16 декабря в режиме видеоконференцсвязи состоялся семинар-совещание на тему «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года». Мероприятие было организовано аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.

     16.12.2016
  • Оптовые цены на бензин и дизтопливо в регионе опять подросли.

     16.12.2016
  • В преддверии Нового года в торговых сетях региона дешевеют мандарины. Об этом сообщала калужанам газета “Весть” со ссылкой на информацию правительства Калужской области.

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    • Последние события

     Губернатор возглавит Совет по делам казачества
    Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов намерен возглавить Совет по делам казачества.

     Исключенный из “Справедливой России” депутат может включиться в борьбу за губернаторский пост
    Исключенный в конце мая из партии “Справедливая Россия” депутат Законодательного Собрания Вячеслав Горбатин может стать кандидатом на пост губернатора Калужской области.

     В ассоциацию городов и рубежей воинской славы и воинской доблести вошли представители Жуковского района
    В ассоциацию городов и рубежей воинской славы и воинской доблести вошли представители Жуковского района.

     Медики Барятино жалуются на задержки зарплат
    Медики центральной больницы Барятино обратились к депутату Заксобрания Вячеславу Горбатину с жалобой на задержки заработной платы.

     Заседание Совета по ЖКХ
    22 мая в 16 часов в помещении офиса партии Справедливая Россия в Калуге по улице Комарова, 51, состоялось заседание Совета по ЖКХ.

     Калужские справороссы заступились за владельцев спецсчетов по капремонту
    Выступление руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном Заксобрании Александра Трушкова и депутата Нины Илларионовой о внесении изменений в Закон Калужской области “Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области”, в части оформления платежек для граждан.


    ИНТЕРЕСНО: В середине декабря члены межведомственной комиссии подвели итоги конкурса на «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области» и объявили его победителей. Где же в Калужской области жить хорошо?

    Новостная среда

    Дни Эрмитажа в Калуге

    Проходящие в Калуге Дни Эрмитажа приурочены к открытию первой в областном центре выставки из Государственного Эрмитажа. В рамках Дней Эрмитажа в выставочном центре Музея изобразительных искусств состоятся лекции, кинопоказы, презентации музейных программ.
    В России может появиться новый праздник

    Представители Всероссийской общественной организации в Калуге обратились к своему непосредственному руководителю – министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать инициативу жителей региона об установлении праздничного дня 11 ноября в знак победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
    СЕКРЕТНОСТЬ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ НАРУШИТ ХРАМ?

    Строительство церкви в парке вызывало бурную дискуссию среди горожан. А вот у военных людей должно быть появились совсем другие вопросы. В частности, не совсем понятно, как будет соблюдаться режим секретности военной части, если над ней будет возвышаться церковь.
    Вырастут ли сборы на капремонт?

    Вырастут ли сборы на капремонт в наступающем 2016 году? Этот вопрос тревожит людей уже сейчас, и, как сообщает сайт калужского отделения партии “Справедливая Россия”, именно эта тема поднимается в большинстве звонков, поступающих в приемную этой политической структуры.
    Коммунисты России не позволят обнинцам переименовать Ленина

    Идеи жителей Обнинска о переименовании некоторых городских улиц не понравилась членам компартии “Коммунисты России” настолько, что они собрались обратиться в Управление Роскомнадзора по Калужской области с просьбой о проверке на экстремизм группы “Переименуем Ленина” в социальной сети Фейсбук.
    В Обнинске появилось новое общественное движение

    17 июля в Обнинске прошла презентация нового общественного движения – «Обнинск – территория жизни». Авторы этой инициативы, среди которых есть известные региональные политики, ученые и представители предпринимательского сообщества, намерены объединить усилия в решении общегородских проблем в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта, медицины, образования и иных направлений городской жизни.
    Калужские аграрии пожаловались Путину

    Калужские аграрии ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» обратились к Президенту России с просьбой о помощи. Они считают, что им угрожает рейдерский захват.

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    Новый проект Нонны Черных «Служебный роман» посвящен истории нашего города.
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