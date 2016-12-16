15 декабря состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области, в рамках которого депутаты приняли закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Новости региона16.12.2016
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Последние событияГубернатор возглавит Совет по делам казачества
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов намерен возглавить Совет по делам казачества. Исключенный из “Справедливой России” депутат может включиться в борьбу за губернаторский пост
Исключенный в конце мая из партии “Справедливая Россия” депутат Законодательного Собрания Вячеслав Горбатин может стать кандидатом на пост губернатора Калужской области. В ассоциацию городов и рубежей воинской славы и воинской доблести вошли представители Жуковского района
В ассоциацию городов и рубежей воинской славы и воинской доблести вошли представители Жуковского района. Медики Барятино жалуются на задержки зарплат
Медики центральной больницы Барятино обратились к депутату Заксобрания Вячеславу Горбатину с жалобой на задержки заработной платы. Заседание Совета по ЖКХ
22 мая в 16 часов в помещении офиса партии Справедливая Россия в Калуге по улице Комарова, 51, состоялось заседание Совета по ЖКХ. Калужские справороссы заступились за владельцев спецсчетов по капремонту
Выступление руководителя фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном Заксобрании Александра Трушкова и депутата Нины Илларионовой о внесении изменений в Закон Калужской области “Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области”, в части оформления платежек для граждан.
Новостная средаДни Эрмитажа в Калуге
Проходящие в Калуге Дни Эрмитажа приурочены к открытию первой в областном центре выставки из Государственного Эрмитажа. В рамках Дней Эрмитажа в выставочном центре Музея изобразительных искусств состоятся лекции, кинопоказы, презентации музейных программ.
В России может появиться новый праздник
Представители Всероссийской общественной организации в Калуге обратились к своему непосредственному руководителю – министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой поддержать инициативу жителей региона об установлении праздничного дня 11 ноября в знак победного окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.
СЕКРЕТНОСТЬ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ НАРУШИТ ХРАМ?
Строительство церкви в парке вызывало бурную дискуссию среди горожан. А вот у военных людей должно быть появились совсем другие вопросы. В частности, не совсем понятно, как будет соблюдаться режим секретности военной части, если над ней будет возвышаться церковь.
Вырастут ли сборы на капремонт?
Вырастут ли сборы на капремонт в наступающем 2016 году? Этот вопрос тревожит людей уже сейчас, и, как сообщает сайт калужского отделения партии “Справедливая Россия”, именно эта тема поднимается в большинстве звонков, поступающих в приемную этой политической структуры.
Коммунисты России не позволят обнинцам переименовать Ленина
Идеи жителей Обнинска о переименовании некоторых городских улиц не понравилась членам компартии “Коммунисты России” настолько, что они собрались обратиться в Управление Роскомнадзора по Калужской области с просьбой о проверке на экстремизм группы “Переименуем Ленина” в социальной сети Фейсбук.
В Обнинске появилось новое общественное движение
17 июля в Обнинске прошла презентация нового общественного движения – «Обнинск – территория жизни». Авторы этой инициативы, среди которых есть известные региональные политики, ученые и представители предпринимательского сообщества, намерены объединить усилия в решении общегородских проблем в сфере благоустройства, ЖКХ, транспорта, медицины, образования и иных направлений городской жизни.
Калужские аграрии пожаловались Путину
Калужские аграрии ООО «Плодоовощное хозяйство — Монастырское подворье» обратились к Президенту России с просьбой о помощи. Они считают, что им угрожает рейдерский захват.
Авторский проект70-летию Великой Победы посвящается
Автор интернет-проекта “Рубежи” - бывший фронтовик В.П. Вареник. Воспоминания о войне
Василий Иванов: От Москвы до Кенигсберга
Новый проект Нонны Черных «Служебный роман» посвящен истории нашего города.
Никто не забыт, ничто не забыто